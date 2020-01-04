Жан Тодт впечатлён достижениями Mercedes

Президент FIA Жан Тодт впечатлён силой и стабильностью команды Mercedes, выигравшей шесть титулов подряд…

Жан Тодт: «Это удивительное достижение. Немногие понимают, как сложно добиться таких результатов. Это словно поднять над головой 200 килограммовую штангу и удерживать её в то время, когда все остальные давно сдались. В своё время в Ferrari мы выиграли шесть Кубков конструкторов и пять титулов в личном зачёте, но они добились ещё большего успеха, одержав по шесть побед. Я снимаю шляпу!

Прошлый сезон получился для Mercedes гораздо более сложным, чем могло показаться, но сочетание трёх факторов – отличный гонщик, отличная машина и отличная команда – вновь позволило им добиться успеха. Если у вас этих факторов нет, победы не будет. Выступать на таком уровне шесть лет подряд – это невероятно, особенно когда у вас столь сильные соперники – Ferrari, Red Bull с моторами Honda – и у них отличные гонщики.

Это потрясающе, что у нас есть такая личность и талант, как Льюис Хэмилтон. Каждое десятилетие у нас выступают удивительные таланты. Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер, Джим Кларк, Хуан-Мануэль Фанхио, Джеки Стюарт – это история нашего спорта. И когда Льюис завершит карьеру, его место займут новые молодые таланты».