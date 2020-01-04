ждут поддержки ” src=”https://euro.com.ua/wp-content/uploads/autosport/bd2488b472b3cdb9cb20e0a40993a5f5.jpg” alt=”Организаторы Гран При Германии ждут поддержки” width=”100%” />

В этом году в календаре нет Гран При Германии. Директор автодрома в Хоккенхайме Йорн Теске считает, что в будущем многое зависит от позиции Liberty Media и местного бизнеса…

Йорн Теске: «В Формуле 1 должны определиться с тем, насколько для них важны исторические трассы, насколько ради этого они готовы пойти на компромисс при определении платы за проведение этапа.

Со своей стороны мы тоже должны создать необходимые условия. Германия – страна с давними гоночными традициями, с сильной федерацией и автомобильными клубами – это нужно использовать. Вряд ли организаторы какого-то другого Гран При полностью полагаются на продажи билетов для финансирования этапа. В одних странах на это идут доходы от продажи нефти, другие вкладывают средства для улучшения своего имиджа и доходов от туризма.

Я не говорю, что нам обязательно нужны субсидии. Если гонка получится успешной, это покроет расходы, но не должно быть такого, что риск лежит исключительно на наших плечах, когда речь идёт о миллионах евро. Должны быть и другие заинтересованные стороны, которые тоже пытаются найти решения, а не просто говорят слова поддержки».