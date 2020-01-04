Татьяна Кальдерон: Я боюсь иголок и пауков

В интервью пресс-службе Формулы 2 колумбийская пилотесса Татьяна Кальдерон рассказала о своих страхах и привязанностях…

Вопрос: Чего вы больше всего боитесь?

Татьяна Кальдерон: Иголок и пауков. Для меня анализ крови – большая проблема. Когда я вижу людей с татуировками, то не могу представить, как они выдержали столько уколов иглой.

Вопрос: Какие продукты всегда есть в вашем холодильнике?

Татьяна Кальдерон: Соевое молоко. Я перестала пить обычное молоко лет шесть-семь назад. Я люблю бананы и чернику. Но я всё время в пути, так что мой холодильник чаще пустует. Сейчас я не ем глютен, так что вариантов не так много.

Вопрос: Какую суперспособность вам хотелось бы иметь?

Татьяна Кальдерон: Телепортироваться. Это бы здорово помогло в путешествиях!

Вопрос: Кого вы можете назвать своим кумиром?

Татьяна Кальдерон: Хоть он и не из мира гонок, как спортсмен мне очень нравится Роджер Федерер. Он многого достиг и смог доказать, что возраст – лишь число. Он любит то, чем занимается, поэтому всё равно сколько лет. Мне нравится такое отношение.

Вопрос: У вас есть запретное удовольствие?

Татьяна Кальдерон: Недавно я попробовала мотокросс и поняла, что хочу повторить, но наши гоночные контракты этого не позволяют. Я думаю, что мотокросс – отличная тренировка баланса и реакции.

Это было вне моей зоны комфорта – и мне понравилось. Я люблю пробовать то, где мне некомфортно – скалолазание или какой-то другой спорт. Нет ничего лучше гонок, но если ты можешь справиться с чем-то, что вне зоны комфорта, это может помочь сделать следующий шаг.