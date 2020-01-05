Алонсо на 11-месте после 1-го этапа Дакара

Первый этап ралли-рейда «Дакар», дистанция которого проходит по территории Саудовской Аравии, завершился, и пока дела Фернандо Алонсо и его штурмана Марка Кома складываются не лучшим образом.

По итогам этапа «Джидда – Аль-Вай» протяжённостью 752 км экипаж Toyota Hilux под номером 310 занял 11-е место в классе Т1 и абсолютном зачёте, уступая лидерам 15 минут 27 секунд. Объясняется такое отставание тем, что Фернадо и его штурмана преследовали проколы, хотя испанский дуэт всё равно смог опередить намного более опытный экипаж южноафриканца Жиниэля Де Вильерса, выступающий на таком же гоночном внедорожнике заводской команды Toyota Gazoo Racing.

Лучшим в этой команде был экипаж катарского мастера ралли-рейдов Нассера Аль-Атийи – он занял в первый день марафона 4-е место. А быстрее всех сегодня оказались литовцы Вайдотас Зала и Саулиус Юргеленас, выступающие на MINI All4 Racing, они опередили экипаж Стефана Петранселя на 2 минуты 14 секунд. На третьем месте – Карлос Сайнс-старший, напарник Петранселя по команде Bahrain JCW X-Raid Team.