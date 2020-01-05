Андреас Зайдль: В 2020-м мы сделаем следующий шаг

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль об ожиданиях от предстоящего сезона…

Андреас Зайдль: «Четвёртое место в прошлом году стало доказательством прогресса нашей команды. Ещё многое предстоит сделать, чтобы приблизиться к лидерам, но у нас есть определённые цели и чёткий план, по которому мы продолжаем работать.

В прошлом году мы инвестировали средства в строительство новой аэродинамической трубы, строили новый симулятор, определились с переходом на моторы Mercedes в 2021-м. Всё это крайне важно для дальнейшего развития команды.

Наша цель – стать лучшими в этом спорте, но мы понимаем, насколько далеки сегодня от этого. В 2020-м нужно прибавить во всём. Мы не переоцениваем итоги прошлого сезона, знаем свои слабые стороны и продолжаем работать. Я верю, однажды мы добьёмся успеха, но нужно оставаться реалистами, оценивая возможности команды в предстоящем сезоне.

В автоспорте всё зависит от подготовки, от готовности к различным сценариям. Когда что-то идёт не так, как надо – значит мы должны были подготовиться лучше. Любая неудача – это возможность всё проанализировать и сделать выводы. Это командный спорт, здесь невозможно добиться успеха в одиночку.

Сейчас у нас очень сильная группа специалистов, на которых я могу опереться. Это технический директор Джеймс Ки, руководитель производственного отдела Пирс Тинн и Андреа Стелла в роли гоночного директора. Я полностью им доверяю. Крайне важно правильно делегировать полномочия, поощрять сотрудников рисковать и самостоятельно принимать решения, поддерживать их, если что-то идёт не так, ведь ошибки бывают у всех. Это единственный способ сделать команду сильнее.

Я доволен тем прогрессом, которого мы добились в работе над новой MCL35. Мы хорошо знали слабые места MCL34 и вместе работали над их устранением. Я настроен оптимистично и надеюсь, что в 2020-м мы сделаем следующий шаг, ещё больше сократив отставание от трёх сильнейших команд».