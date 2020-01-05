Фернандо Алонсо: День не идеальный, но хороший

Мы рассказывали о том, что Фернандо Алонсо завершил первый день ралли-рейда «Дакар» на 11-м месте. После финиша первого участка дистанции испанский гонщик подвёл некоторые итоги.

Фернандо Алонсо: «Я доволен тем, как мы проехали первый этап, всё прошло неплохо, и хотя без сложностей не обошлось, мы их преодолели. День не идеальный, но хороший, машина работала нормально, и мне было очень комфортно за рулём.

Мы хотели начать Дакар, проявляя некоторую осторожность, чтобы не опасаться проблем и не допустить серьёзных ошибок. Важно проехать первые этапы более-менее спокойно, учиться по ходу дистанции, вникать в особенности поведения машины и привыкать к этой местности.

Сегодня мы пару раз сбивались с маршрута, а когда такое происходит, вы пытаетесь разглядеть, не едут ли где-то в пределах видимости ещё две-три машины, а когда вы их обнаруживаете, то потом приходится ехать за ними на второй или третьей передаче на скорости в 50 км/ч, просто потому, что из-за пыли ничего не видно.

Если бы не проколы, мы бы ехали быстрее, так что в целом результат примерно на том уровне, на какой я и рассчитывал. Я знаю, что могу ехать быстрее, но ещё не пришло время выкладывать все карты. Надеемся, что не следующей неделе, когда ситуация в гонке станет более определённой, мы постараемся прибавить, если машина будет в порядке.

С Марком Кома, моим штурманом, мы взаимодействуем отлично, я нисколько не сомневаюсь в его способности всё делать правильно, и даже если мы сбиваемся с пути, он предупреждает меня, что это нормально, и такое произойдёт ещё не раз».