Фернандо Алонсо: Мы реально оцениваем свои шансы

На пресс-конференции перед стартом Дакара Фернандо Алонсо скромно оценил свои шансы…

Фернандо Алонсо: «Кажется сумасшествием после асфальтовых трасс отправиться на самую сложную гонку в мире, но мне нравится этот вызов.

Гонщики Toyota стремятся к победе, а я отношусь к этому как к захватывающему приключению. Мы реально оцениваем свои шансы и будем двигаться вперёд шаг за шагом. Я отлично понимаю, что у меня нет опыта, что здесь мне не хватает скорости. Если удастся доехать до второй недели соревнований, можно будет говорить о каких-то шансах».