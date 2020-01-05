Новое на сайте

еще
Воскресенье, 5 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортФернандо Алонсо: Мы реально оцениваем свои шансы
Автоспорт

Фернандо Алонсо: Мы реально оцениваем свои шансы

AdminНет комментариев
Добавлено

На пресс-конференции перед стартом Дакара Фернандо Алонсо скромно оценил свои шансы…

Фернандо Алонсо: «Кажется сумасшествием после асфальтовых трасс отправиться на самую сложную гонку в мире, но мне нравится этот вызов.

Гонщики Toyota стремятся к победе, а я отношусь к этому как к захватывающему приключению. Мы реально оцениваем свои шансы и будем двигаться вперёд шаг за шагом. Я отлично понимаю, что у меня нет опыта, что здесь мне не хватает скорости. Если удастся доехать до второй недели соревнований, можно будет говорить о каких-то шансах».

Читайте также:  В Санкт-Петербурге готовятся к церемонии FIA Gala

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Дакар стартовал!

Андреас Зайдль: В 2020-м мы сделаем следующий шаг

Мик Шумахер: Сложности закаляют характер

Алонсо: Вызов Дакара – самый серьёзный в моей карьере

Жан Тодт впечатлён достижениями Mercedes

Закрыть