КАМАЗ-мастер лидирует после первого дня Дакара

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» в составе Антона Шибалова, Дмитрия Никитина и Ивана Татаринова показал лучшее время на дистанции первого дня ралли-рейда в зачёте грузовиков и возглавил личный зачёт соревнований в своём классе.

Полторы минуты на финише этапа им уступил экипаж белорусской команды «МАЗ-Спортавто» (Сергей Вязович / Павел Гаранин / Антон Запорощенко), на третью позицию вышли голландцы Янус Ван Карстен и Марсел Снийдерс из команды De Rooy IVECO, вместе с которыми выступает поляк Дарек Родевальд.

В первой десятке ещё три экипажа «КАМАЗ-мастер», они расположились на 4-м (Дмитрий Сотников / Руслан Ахмадеев / Ильгиз Ахметзянов), 7-м (Андрей Каргинов / Андрей Мокеев / Игорь Леонов) и 10-м местах (Эдуард Николаев / Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков).

Лучшим из российских гонщиков в зачёте внедорожников стал Владимир Васильев, занявший 10-е место. Его экипаж, в состав которого входит штурман Виталий Евтехов, представляющий Украину, выступает на Mini All4 Racing. Но на 8-ю строчку в этом классе поднялся саудовско-российский дуэт в составе пилота Язида Аль-Раджи и штурмана Константина Жильцова.

В классе SSV неплохие позиции у Сергея Карякина и Антона Власюка: они едут на доработанном мотовездеходе Can-Am Maverick X3 и вышли на 5-е место.

В зачёте мотоциклов Дмитрий Агошков из команды Troykateam, выступающий на KTM 450 Rally, пока находится на 74-й строчке.