Мик Шумахер: Сложности закаляют характер

В интервью австрийскому Motorsport-Magazin Мик Шумахер говорил о сложностях дебютного сезона в Формуле 2 и отсутствии альтернатив автоспорту…

Мик Шумахер: «Дебютный сезон в Формуле 2 получился непростым, в том числе из-за серьёзного прессинга. Но первая победа, одержанная на Хунгароринге, добавила уверенности.

Огорчает то, что скорость у меня была, а результаты по разным, в том числе техническим причинам, оставляли желать лучшего. О причинах сложно судить со стороны, но мы в команде всё видим.

Трафик на квалификации в Сильверстоуне обошелся мне в шесть десятых, иначе я был бы седьмым и всё могло сложиться иначе. Возможно, меня бы не выбили в третьем повороте. Но я принимаю всё как есть, стараюсь видеть позитив, учиться и делать выводы.

В Сочи уик-энд получился сложным, как и множество этапов до этого. В субботу я отыграл много позиций на старте, но сошёл из-за технических проблем, а в воскресенье выбыл из-за погнутого рычага подвески. В подобных ситуациях я никогда не отчаивался, ведь я не мог ничего изменить. Напротив, они ещё больше меня подстёгивали, но у многих сложилось мнение, что я постоянно еду позади. Это очень раздражало. Хотя были ошибки и с моей стороны – в дебютном сезоне не хватало стабильности.

Сложности закаляют характер. Я получил гораздо больший опыт, чем если бы всё складывалось идеально. Если в какой-то момент я перейду в Формулу 1 и там тоже возникнут сложности, возникнет реальный прессинг. Такие ситуации могут сломать гонщика, но если вы уже умеете с этим справляться, у вас есть определённое преимущество.

План В? Я думал о том, чем бы мог заниматься, если не гонки. Но вся моя жизнь связана с машинами, поэтому у меня нет «плана В». Я уверен – «план А» отлично сработает».