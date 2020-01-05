Может ли Феттель спасти немецкий автоспорт?

То, что Германия была и остаётся в числе крупнейших автомобилестроительных держав планеты, не вызывает сомнений, но по тому, как она представлена в современной Формуле 1, этого не скажешь.

Если десять лет назад в чемпионате мира выступали семь немецких гонщиков – Михаэль Шумахер, Нико Росберг, Нико Хюлкенберг, Адриан Сутиль, Тимо Глок, Ник Хайдфельд и Себастьян Феттель, то теперь остался только один. Опять же, если в 2010-м Феттель был одной из главных надежд автоспорта Германии и в те годы однозначно оправдывал связанные с ним ожидания, то сейчас ситуация несколько иная.

Кроме того, из календаря Формулы 1 исчез Гран При Германии, и когда немецкий национальный этап вернётся, и вернётся ли вообще, не знает никто. Но немецкое присутствие сокращается даже в такой традиционной немецкой дисциплине, как кузовной чемпионат DTM: уже в прошлом году там не было Mercedes, остались только Audi и BMW. Из гонок на выносливость команды Audi и Porsche тоже ушли. Прада, все четыре упомянутых марки теперь представлены в Формуле E.

При этом не надо быть продвинутым знатоком Ф1, чтобы понять, что в свои 32 года Феттель уже далеко не тот молодой и перспективный гонщик, кто за пять лет, начиная с 2009-го, одержал 38 побед, выиграл четыре титула и один раз стал вице-чемпионом. Минувший сезон он провёл в лучшем случае на три с плюсом, и его положение в Ferrari вовсе не такое прочное, как пять лет назад. Он не может не чувствовать усиливающийся прессинг.

Правда, Маттиа Бинотто по-прежнему старается не подвергать его открытой критике.

«Шарль Леклер – это гонщик, с которым мы связываем надежды на будущее, но Себастьян остаётся сердцем нашего проекта, – сказал руководитель Скудерии. – Его комментарии в начале сезона крайне важны!»

Фактически же между строк читается вот что: Феттелю предстоит бороться за право и дальше выступать за Ferrari с первого же этапа сезона в Австралии. Если он продолжит допускать ошибки и провоцировать аварии (в 2019 году мы это видели не раз), то в Маранелло всерьёз задумаются о его замене. И по сути, только его хорошие результаты на трассах Формулы 1 смогут спасти честь немецкого автоспорта в ближайшей перспективе.

Больше немецким болельщикам надеяться не на кого. Мик Шумахер, похоже, пока не готов к переходу в Формулу 1, а популярность и авторитет Формулы E всё-таки не настолько велик, чтобы публика выбрала новым кумиром кого-то из трёх представителей Германии, там выступающих. Тем более, в прошлом году лучший из них, Даниэль Абт, смог занять только 7-е место в личном зачёте.

Конечно, в чемпионате мира по-прежнему доминирует Mercedes, но прагматичным немцам всё-таки свойственно больше болеть за конкретных героев, чем за заводскую команду штутгартского концерна, тем более, что она базируется в Англии. А таких героев у неё нет, ведь за команду из Брэкли выступают британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас…