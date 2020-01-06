Формула E: Сотрудник DS Techeetah обвиняется в расизме

Руководство DS Techeetah приняло решение отстранить от работы сотрудника, который подозревается в проявлениях «ненависти, нетерпимости и расизма».
Подробности случившегося не приводятся, кроме того, что речь идёт о некой предосудительной активности в социальных сетях, как не названы и имена людей, имеющих отношение к скандальной ситуации, но в команде, пользующейся заводской поддержкой французской компании DS Automobiles, премиального подразделения Citroen, сочли необходимым выступить со специальным заявлением.
«Команда Формулы E DS Techeetah – организация, придерживающаяся принципов равенства и этнокультурных различий.
Среди сотрудников компании есть представители 10 разных национальностей. Владельцы команды – из Китая, руководит ею австралиец, а её гонщики – из Португалии и Франции. В этом сезоне команда будет выступать в 12 странах Ближнего Востока, Азии, Европы и Америки.
Принимая во внимание международную направленность деятельности команды, а также её успехи, достигнутые благодаря таланту сотрудников, тесному взаимодействию между представителями разных культур и взаимному уважению, наша компания занимает непримиримые позиции по отношению к любым проявлениям ненависти, нетерпимости и расизма.