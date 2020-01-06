Формула E: Сотрудник DS Techeetah обвиняется в расизме

Руководство DS Techeetah приняло решение отстранить от работы сотрудника, который подозревается в проявлениях «ненависти, нетерпимости и расизма».

Подробности случившегося не приводятся, кроме того, что речь идёт о некой предосудительной активности в социальных сетях, как не названы и имена людей, имеющих отношение к скандальной ситуации, но в команде, пользующейся заводской поддержкой французской компании DS Automobiles, премиального подразделения Citroen, сочли необходимым выступить со специальным заявлением.

«Команда Формулы E DS Techeetah – организация, придерживающаяся принципов равенства и этнокультурных различий.

Среди сотрудников компании есть представители 10 разных национальностей. Владельцы команды – из Китая, руководит ею австралиец, а её гонщики – из Португалии и Франции. В этом сезоне команда будет выступать в 12 странах Ближнего Востока, Азии, Европы и Америки.

Принимая во внимание международную направленность деятельности команды, а также её успехи, достигнутые благодаря таланту сотрудников, тесному взаимодействию между представителями разных культур и взаимному уважению, наша компания занимает непримиримые позиции по отношению к любым проявлениям ненависти, нетерпимости и расизма.

Контент, недавно размещённый на личной странице в социальных сетях, принципиально несовместим с этими принципами.

Человек, о котором идёт речь, отстранён от работы в гоночной бригаде DS Techeetah».

Опять же, в заявлении, сделанном накануне от имени всей команды, не уточняется, будет ли сотрудник уволен, или речь идёт о временном отстранении от работы.

Следующий этап сезона 2019-2020 гг. пройдёт 18 января на городской трассе в Сантьяго, столице Чили.