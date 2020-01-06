Хэмилтон: Не думаю, что у меня есть заметные слабости

Вспоминая минувший сезон, Льюис Хэмилтон подчеркнул, что выиграть шестой чемпионский титул было непросто: хотя машина Mercedes в 2019 году была лучше, чем её предшественница, её нельзя было назвать идеальной.

«Многое из того, о чём я говорил на совещаниях с инженерами в 2018 году, было воплощено в W10, и она была лучше, чем предшествующая модель, – рассказал Хэмилтон в интервью Auto Motor und Sport. – Но нам пришлось долго заниматься доводкой многих моментов, связанных с аэродинамикой и поведением машины на трассе. Тем не менее, оставались некоторые фундаментальные вещи, которые были далеки от идеала.

Например, меня не впечатляло то, как машина справляется с неровностями и преодолевала поребрики. Когда я смотрел записи, сделанные бортовой камерой, установленной на Ferrari Себастьяна Феттеля, то обратил внимание, что его машина вела себя намного стабильнее. В моём же случае W10 так сильно трясло на неровностях, что порой я с трудом видел поворот.

Но в каких-то других областях мы были сильнее соперников. С каждым годом я всё лучше разбираюсь в особенностях динамики машины и провожу всё больше времени, общаясь с инженерами. При этом понимать нюансы поведения шин становится всё сложнее. Здесь нужно принимать во внимание очень много параметров: температуру тормозов и самих шин, давление в них.

Наши инженеры – толковые специалисты, и мне до них очень далеко. Однако они не могут вычислить, как именно я действую за рулём машины. Можно сказать, мы настроены на разные волны, однако нам необходимо находить общий язык. И чтобы они могли использовать в деле мои отзывы о пилотировании, очень важно чётко им всё объяснить.

С поведением машины на дистанции гонки мы разобрались довольно быстро. Что же касается квалификаций, то тут полной ясности не было до конца сезона. В какие-то моменты казалось, что мы всё понимаем, но затем приезжали на очередную трассу, и всё опять выглядело иначе. Понимание особенностей того, как резина реагирует на разные типы асфальта, я бы сравнил с искусством. И я по-прежнему в процессе постижения того, как меняется уровень сцепления резины с покрытием по ходу круга».

Если в начале сезона Валттери Боттасу не раз удавалось опередить своего знаменитого напарника и в квалификациях, и в гонках, то затем ситуация изменилась, и в итоге счёт побед был 4:11 в пользу шестикратного чемпиона мира. Хэмилтон объяснил это несколькими факторами, в том числе тем, что с Валттери теперь работает Риккардо Мускони, один из его его бывших инженеров: «Конечно, это тоже сказалось. С другой стороны, в первых гонках сезона я никогда не выгляжу идеально, поскольку всегда много экспериментирую с машиной. И когда после первых четырёх Гран При у нас был равный счёт побед, начались разговоры о том, что мы имеем дело с новым Боттасом, что это его версия 2.0. Разумеется, я не мог этого не замечать, всё-таки я тоже человек.

Но затем я повёл в счёте, для чего был необходим правильный психологический настрой, но также ты должен быть на пике физической формы в нужный момент дня. Я старался постичь это искусство на протяжении многих лет и могу сказать, что перед началом сезона я владел им лучше, чем когда-либо раньше.

Сейчас я стал гонщиком, который, возможно, лучше других умеет адаптироваться к различным ситуациям. Наверное, поэтому я единственный, кто так часто просит инженеров сообщать, в каком направлении и как дует ветер. Тоже самое происходит, если идёт дождь, поскольку машина по-разному ведёт себя на каждом круге, и приходится постоянно корректировать стиль пилотирования.

Не думаю, что у меня есть какие-то заметные слабости. Я стараюсь ничего не упускать из внимания. Если бы мне приходилось работать над какими-то конкретными своими недостатками, я бы неизбежно был вынужден меньше заниматься какими-то другими аспектами подготовки».