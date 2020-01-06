Лэнс Стролл: У нас есть всё, чтобы добиться успеха

В прошлом году Лэнс Стролл уступал Серхио Пересу, его напарнику по Racing и недоволен своими результатами, но надеется, что он сам и команда смогут прибавить в этом сезоне.

Лэнс Стролл: «В прошлом году соперники добились прогресса, особенно McLaren, а мы недостаточно интенсивно модернизировали машину. Причин было несколько, в частности, в 2018-м команда оказалась в сложном положении, поэтому мы начали прошлый сезон в роли догоняющих.

Лично мне было сложно проходить во вторую часть квалификаций. Машине не хватало скорости, и мне не удавалось показать, на что она способна. Но мы старались дорабатывать её и прогрессировать уже по ходу сезона. Моей целью остаётся проходить в финал квалификаций, но нельзя забывать, что самое важное – это гонки.

Почему Серхио заработал в два раза больше очков? Всё просто. Он отлично выступал во второй половине сезона, а я – нет. К сожалению, иногда мне не везло. Например, в Италии я мог добиться отличного результата, но в меня врезался Феттель. Вторая половина сезона не оправдала моих ожиданий, но я не теряю надежду.

Мы неплохо выступили в нескольких гонках, хотя этого мало. Мы были недостаточно конкурентоспособны по сравнению с McLaren и Renault. Сомневаюсь, что в этом году мы поборемся с тройкой лучших команд – Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing – но хотим закончить сезон на четвёртом месте в Кубке конструкторов и стать лучшей командой из середины пелотона.

По-моему, у нас есть всё необходимое, чтобы добиться успеха. Но нужно хорошо подготовиться к сезону. В прошлом году у нас не было такой возможности из-за перемен в команде. Мы должны сосредоточиться на работе, ведь остальные команды тоже не стоят на месте. Полагаю, в середине пелотона снова будут плотные результаты».

В этом сезоне пройдёт 22 Гран При, но в Liberty Media не раз говорили о планах увеличить число этапов до 25, и Лэнс Стролл без энтузиазма относится к такой перспективе.

«25 Гран При за сезон – это слишком много, – заявил канадец. – Вполне достаточно 22-х гонок, как в этом году. Но решения принимаю не я, так что придётся подстраиваться. 25 этапов – это много не только для гонщиков, но и для команд, которые должны и модернизацией машин заниматься, и путешествовать по всему миру. Очень сложно провести 25 Гран При – возможно, придётся сокращать программу гоночного уик-энда. Посмотрим.

Что касается перемен в правилах в 2021-м, сложно сказать, как они повлияют на расстановку сил. Я считаю, что принятые решения по ограничению бюджетов – это компромисс в пользу крупных команд, ведь 175 миллионов долларов – всё равно слишком большая сумма. Да, топ-командам тоже придётся адаптироваться к новым условиям, но я не уверен, удастся ли сократить отрывы».