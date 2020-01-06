Пять смелых прогнозов на 2020 год

Межсезонье – самая подходящая пора для того, чтобы строить прогнозы и вообще заниматься всяческими гаданиями. Всё равно, когда начнётся сезон, большинство этих предсказаний придётся так или иначе корректировать, ведь, как правило, реальный сценарий развития событий отличается от любых теоретических рассуждений.

Поэтому мечтать можно смело, что и делают журналисты официального сайта чемпионата, предлагая познакомиться с пятью смелыми, если не сказать дерзкими прогнозами на 2020 год.

Ferrari выиграет большинство гонок и Кубок конструкторов

Болельщики Скудерии имеют полное право верить в то, что в следующем сезоне Ferrari всё-таки сможет дать настоящий бой Mercedes, ведь в прошлом году красные машины не раз были самыми быстрыми, но команде из Маранелло далеко не всегда удавалось реализовать скоростное преимущество.

SF90 была прекрасной машиной, хотя её потенциал удалось раскрыть не сразу. Но можно надеяться, что инженеры и конструкторы Ferrari, сделав выводы из допущенных просчётов, в 2020 году построят ещё более эффективное шасси.

Отличной обещает быть и силовая установка, которая и так считается самой мощной в современной Формуле 1. Руководитель команды Маттиа Бинотто заявил, что технические специалисты Скудерии ведут интенсивную модернизацию двигателя и занимаются совершенствованием аэродинамики, а исполнительный директор Ferrari Луис Камильери пообещал выделить на эту программу дополнительные средства.

В Маранелло действительно очень хотят выиграть чемпионат, и в боевом настрое Шарля Леклера можно не сомневаться. Но если в конце декабря контракт с ним был продлён ещё на пять лет, то Себастьяну Феттелю, по идее, предстоит провести последний год в качестве гонщика Скудерии. Наверное, ему не хочется расставаться с этой командой – чем не стимул для повышения результатов? И если оба гонщика будут действовать грамотно и помнить об интересах команды, то у Ferrari будут шансы на победу в Кубке конструкторов.

Судьба титула решится в последней гонке сезона

Если Ferrari в следующем году будет выступать более стабильно и чаще доставлять головную боль Mercedes, то задача чемпионской команды наверняка усложнится. Разумеется, там хотят в очередной раз подряд выиграть Кубок конструкторов, а Льюис Хэмилтон мечтает о седьмом титуле.

Понятно, что Леклер и Макс Ферстаппен намерены сделать всё, чтобы этому помешать, и если вспомнить, как здорово Red Bull Racing выглядела во второй половине сезона, то вполне можно предположить, что в 2020-м на победы будут всерьёз претендовать гонщики всех трёх топ-команд.

Строить отличные шасси в Милтон-Кинсе умеют, мотористы Honda добились впечатляющего прогресса в прошлом году – следовательно, мало что может помешать Максу увеличить счёт своих достижений. При таком сценарии вполне вероятно, что впервые с 2016-го судьба главного трофея чемпионата решится только в последней гонке сезона.

На подиум поднимутся молодые гонщики

В прошлом году по итогам Гран При Бразилии Карлос Сайнс и Пьер Гасли стали 210-м и 211-м гонщиками в истории Формулы 1, кому удалось войти в элитный клуб, объединяющий тех, кто хотя бы раз финишировал в первой тройке. Но в 2020-м число членов этого клуба должно снова увеличиться.

Скорее всего, одним из них станет Александер Элбон, признанный FIA лучшим новичком прошлого сезона, тем более что машина Red Bull Racing вряд ли будет страдать от недостатка скорости.

Ландо Норрис в 2019 году удивил всех, настолько здорово он провёл свой дебютный сезон в McLaren, и вполне можно ожидать от молодого британца новых успехов. Теоретически, Эстебан Окон, который вернётся в чемпионат в качестве гонщика Renault, тоже будет стараться обратить на себя внимание, но ещё вопрос, насколько машина RS20 будет быстра.

Но как минимум у Элбона и Норриса шансы подняться на подиум будут.

Haas станет лучшей командой середины пелотона

Минувший сезон превратился для Haas F1 в череду неудач, хотя его начало было многообещающим. Но оказалось, что машина VF-19 не отличалась скоростью, и при этом её поведение на трассе часто было непредсказуемым – кошмарное сочетание.

Когда в американской команде поняли, что исправить это невозможно, то приняли верное решение, довольно рано переключившись на подготовку к сезону 2020 года. На шасси Haas стоят могучие двигатели Ferrari, кроме того, значительная часть компонентов машины также производится в Маранелло, поэтому есть вероятность, что Кевин Магнуссен и Роман Грожан получат в своё распоряжение намного более совершенный инструмент для достижения главной цели, которая стоит перед подчинёнными Гюнтера Штайнера – стать лучшей командой середины пелотона.

Разумеется, у McLaren и Renault точно такой же настрой, но если в Haas хорошо поработали над своими ошибками, то она действительно может превратиться в грозного соперника.

Риккардо подпишет контракт с Ferrari на 2021 год

Даниэль Риккардо достойно справился со своей работой в Renault в 2019 году, несмотря на все трудности, но нельзя исключать, что вскоре его карьера сделает следующий интересный поворот. В Ferrari могут решить, что лучшего кандидата на замену Феттелю просто не найти, и сделают австралийцу предложение, от которого он не сможет отказаться.

Причём контракт может быть подписан достаточно рано, чтобы гарантировано заручиться услугами Риккардо как минимум на 2021 год. Всё-таки мало у кого в Формуле 1 такая репутация, как у него: он умеет выигрывать гонки, он один лучших мастеров красивого обгона и всегда выжимает из машины максимум, какой бы она ни была. Да и фамилия у него итальянская. Вряд ли Шарль Леклер будет возражать против такого напарника.

В общем, не удивляйтесь, если Даниэль Риккардо станет одной из наиболее заметных фигур в многочисленных кадровых перестановках, которые можно ожидать в преддверии реформ 2021 года.