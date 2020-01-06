Штайнер: Алонсо получит удовольствие от участия в Дакаре

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер в своё время начинал карьеру в автоспорте, работая в раллийных командах, и по-прежнему следит за тем, что происходит в мире на трассах WRC и ралли-рейдов. Опытный итальянский специалист не сомневается, что у Фернандо Алонсо есть шанс неплохо выступить в «Дакаре», а само участие двукратного чемпиона в этом соревновании идёт на пользу спорту.

«Участие Алонсо пойдёт на пользу Дакару, и я думаю, Фернандо получит удовольствие от участия в этом марафоне, – сказал Штайнер. – Безусловно, он может неплохо выступить.

У Фернандо не должно быть проблем с быстрой ездой по саудовским пескам, это интересный вызов, поскольку он отличается от всего того, чем ему доводилось заниматься раньше. Это хорошо для автоспорта в целом. Я думаю, Алонсо занимается тем, что ему нравится – здорово, что у него есть такая возможность».

Более того, Штайнер не сомневается, что у Фернандо есть шанс на победу, если не в этом году, то в будущем: «Безусловно, он может и победить, если всё будет в порядке с машиной. Конечно, для этого необходим опыт, и, возможно, в этом году добиться успеха ему будет труднее, но через два-три года – несомненно.

Но в этом году ему может немного помочь тот фактор, что трасса в Саудовской Аравии – для всех новая. Но также многое зависит и от работы штурмана, поэтому опыт Марко Кома тут очень пригодится. Если, конечно, Алонсо научился слушать напарника».