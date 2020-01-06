Ушёл из жизни Эмилио Джилетти, гонявшийся ещё с Фанхио

Сегодня в Италии прощаются с Эмилио Джилетти, бывшим гонщиком, возможно, последним ветераном автоспорта, который мог похвастаться тем, что дружил с Хуаном-Мануэлем Фанхио. В 50-е годы Джилетти выступал вместе с великим аргентинцем в заводской команде Maserati.

Он родился в 1929-м в семье предпринимателей, занимавшихся текстильным бизнесом, но с юных лет обнаружил тягу к автоспорту и в послевоенное время добился первых успехов в гонках спорткаров, участвуя в итальянских чемпионатах разного уровня, в основном за рулём Ferrari, после чего на него обратили внимание в компании Maserati.

Фанхио в то время уже был чемпионом мира, в 1951-м завоевав свой первый титул с Alfa Romeo, после чего поменял команду. Вместе с ним Джилетти выступал в опасных и престижных гонках спорткаров, таких как Targa Florio и Mille Miglia, причём порой был даже быстрее него. Например, в 1953-м он занял второе в Targa Florio, а Фанхио финишировал третьим.

За рулём машины Формулы 1 Джилетти провёл лишь одну гонку – Гран При Модены, не входивший в зачёт чемпионата мира. В Maserati даже внесли его в заявочный лист участников Гран При Аргентины 1954 года, но в последний момент Джилетти заменили на Луиджи Муссо.

Его профессиональная карьера в автоспорте продолжалась лишь три года. Когда талантливому гонщику ещё не исполнилось даже 25-ти, родители настояли, чтобы он занялся семейным бизнесом.

Эмилио Джилетти ушёл из жизни в возрасте 90 лет.