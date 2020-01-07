Алонсо и Кома самостоятельно отремонтировали машину

Второй день ралли-рейда «Дакар» неудачно сложился для Фернандо Алонсо – испанец налетел на камень, повредив переднюю подвеску на своей Toyota Hilux. Фернандо вместе с напарником Марком Кома самостоятельно отремонтировали машину, но потеряли слишком много времени. В итоге Алонсо прибыл к финишу с отставанием в 2 часа 34 минуты, после чего прокомментировал итоги дня.

Фернандо Алонсо: «Перед нами ехал Эрик ван Лон – на протяжении 120 километров приходилось пилотировать в пыли в условиях нулевой видимости. Происходило это до тех пор, пока мы с чем-то не столкнулись.

Сначала мы планировали дождаться помощи и начали спокойно разбирать поврежденные элементы. Мы связались с командой, чтобы сообщить, как продвигается процесс, и в какой-то момент они нам сказали, что если мы разберём одну деталь, то с её помощью соберём другую и сможем самостоятельно отремонтировать машину. Мы всерьёз взялись за работу и всё сделали. Я не знаю, сколько времени нам потребовалось на это.

До финиша оставалось 120 километров, и у нас не работали передние тормоза, так что пришлось ехать с осторожностью. Я получил новый опыт, но произошедшее сегодня – тоже часть гонки. Я рад, что добрался до финиша этапа и смогу продолжить».