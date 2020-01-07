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Автоспорт

Вермёлен: Остаться в Red Bull – лучший вариант

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В Red Bull положили конец слухам о перспективах Макса Ферстаппена, продлив контракт с ним до 2023 года. Менеджер голландского гонщика Раймонд Вермёлен заявил, что переговоры начались ещё в дни Гран При Бразилии.

Раймонд Вермёлен: «В Бразилии произошла наша первая неформальная беседа с Хельмутом Марко – это было за ужином. Затем состоялось ещё несколько встреч – мы обсудили ситуацию в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы также уверены, что компания Honda хотела бы остаться в Формуле 1. У нас с Red Bull и японскими мотористами остаются незавершённые дела: хочется, чтобы прогресс продолжался.

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В Red Bull помогли нам прийти в Формулу 1 в 2015 году, и в коммерческом плане наше сотрудничество складывается прекрасно. Но самое главное – мы по-прежнему хотим побеждать. Это наше общее стремление. В Red Bull Racing тоже хотят выигрывать гонки и титулы.

Максу комфортно в этой команде. Вместе с ним и с его отцом Йосом мы довольно быстро пришли к выводу, что наилучший вариант – остаться в Red Bull Racing».

Источник:www.f1news.ru
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