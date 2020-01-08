Алонсо: Завтра попробую побороться за место в тройке

Фернандо Алонсо успешно провёл третий этап «Дакара» – испанец финишировал пятым, уступив победителю Карлосу Сайнсу-старшему немногим более шести минут. Фернандо доволен своим результатом и рассчитывает побороться за более высокую позицию на следующем этапе.

Фернандо Алонсо: «Хороший день. Удалось избежать неприятностей и проблем с видимостью. Несмотря на то, что мы стартовали далеко позади, нам никто не мешал, поскольку соперники впереди или заблудились или останавливались из-за проколов. В результате мы могли ехать в своём темпе и наслаждаться красивыми видами. Мне очень понравилось, хотя незадолго до финиша мы потеряли немного времени, переезжая реку. В целом, хороший день.

Как я сказал накануне, я доволен своим темпом, и сегодня мне тоже было комфортно в машине. Если бы семь месяцев назад, когда я впервые сел за руль дакаровской машины, мне сказали, что я покажу пятое время на этапе, я был бы рад. Однако мне всегда хочется большего. Надеюсь, завтра я использую преимущество стартовой позиции и попробую попасть в первую тройку или вообще выиграть этап. Это было бы здорово».