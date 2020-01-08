Чэдвик: Моя главная цель – попасть в Формулу 1

В этом году в Williams продолжат сотрудничать с Джейми Чэдвик, первой чемпионкой женской W Series. 21-летняя британская гонщица рассказала о том, как ей помогает работа с командой Формулы 1.
Джейми Чэдвик: «Продолжение нашего сотрудничества было логичным после столь успешного для меня прошлого сезона. Работа с Williams сыграла важную роль в моих достижениях, поэтому я точно знала, что хочу её продолжить. Получить такой шанс – это вишенка на торте после отличного сезона.
Мне повезло, что в прошлом году я довольно много работала на симуляторе, благодаря чему поняла, что значит пилотировать машину Формулы 1. Кроме того, это помогло мне развиваться как личности. Команда работает на очень высоком уровне – теперь я знаю, что для этого нужно, и могу использовать этот опыт в молодёжных сериях.
Главное моё достижение прошлого сезона – титул в W Series. Кроме того, в начале года я стала чемпионкой индийской серии MRF Challenge, а летом выиграла в своём классе «24 часа Нюрбургринга» за рулём Aston Martin, выступив в одном экипаже с Питером Кейтом и Алексом Брандлом.