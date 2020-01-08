Дакар: Проблемы у Сотникова и сход Васильева

Экипаж КАМАЗа под номером 501 в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова начинал третий день ралли-рейда «Дакар», занимая третье место в зачёте грузовиков.

Увы, сегодня российским гонщикам не повезло: на 60-м километре дистанции машина зацепила большой камень, в результате чего были повреждены балка переднего моста и картер раздаточной коробки. Экипаж смог провести ремонт в полевых условиях, но на это ушло более двух часов.

Конечно, самое главное, что он всё-таки продолжил гонку, хотя до финиша в Неоме машина добралась, отстав от лидеров, своих напарников по команде «КАМАЗ-мастер», на 2 часа 13 минут. После сегодняшнего этапа экипаж Сотникова откатился на 15-е место в общей классификации зачёта грузовиков. Если дальше всё будет складываться без особых приключений, то отыграть какие-то позиции ещё можно, но шансов на подиум по итогам «Дакара» уже не осталось.

Мы рассказывали о драматичном сходе экипажа Владимира Васильева, одного из фаворитов класса внедорожников, но теперь появились некоторые подробности.

Когда в кабине MINI возникло задымление, пришлось остановиться, но машина уже загорелась. К счастью, Васильев и его штурман Виталий Евтехов успели эвакуироваться.

Владимир Васильев, пилот команды X-raid G-Energy Team: «Сначала пропала мощность: на малых оборотах машина ехала, на больших – нет. Едем дальше, и вдруг начало что-то дымить с запахом топлива. И как раз подъём в гору, в дюну. Поднялись, остановились – повалил дым с огнём. Мы достали огнетушители, начали тушить. Загорелось внизу – не двигатель, а в районе запасных колёс с правой стороны. Мы вытащили «запаски», вроде как огнетушителями сбили огонь, но дальше загорелся карбон, и уже ничего не сделать…»

По предварительным данным, возгорание произошло по причине лопнувшей трубки высокого давления в топливной системе автомобиля, топливо начало вытекать, попадая на горячие поверхности в моторном отсеке. Автомобиль выгорел полностью, и сразу было понятно, что надежд на продолжение соревнований нет. А добраться до ближайшего судейского пункта гонщикам помогли местные жители.