Джо Савар о перспективах Хэмилтона и Mercedes

Британский журналист Джо Савар считает, что объявление о многолетнем контракте Макса Ферстаппена с Red Bull Racing почти наверняка означает, что Льюис Хэмилтон продолжит выступать за Mercedes в 2021 году или даже дольше.

По сути, сезон слухов уже закончился, потому что Макс Ферстаппен решил остаться в Red Bull до конца 2023 года. В сочетании с новостью, о которой мы узнали несколько ранее, о том, что Шарль Леклер будет выступать за Ferrari до 2024 года включительно, всё это означает, что Льюис Хэмилтон почти наверняка останется в Mercedes в 2021 году (вероятно, даже дольше) – в зависимости от того, какие решения будут приняты в Штутгарте относительно будущего.

Хотя поговаривают, что немецкий концерн собирается уйти из Формулы 1, его новый глава Ола Каллениус заявил, что спортивная программа очень важна для компании. Прошлым летом в подтверждение этого в Mercedes ввели Маркуса Шафера и Франка Вебера в состав совета директоров Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.

Шафер – высокопоставленный член правления концерна Daimler AG, отвечающих за перспективные разработки. А Вебер занимает должность вице-президента по корпоративному развитию. Они присоединились к Бритте Зегер, возглавляющей департамент маркетинга и продаж Mercedes-Benz Cars. Сейчас дела компании идут не столь успешно, как в прошлом, тем не менее, в 2018 году её доходы были на уровне 7,6 миллиардов евро, а это значит, что на важные проекты деньги всегда найдутся.

В худшем случае команда Mercedes будет продана, однако продолжит существовать в том или ином виде; кроме того, маловероятно, что компания перестанет производить двигатели для Формулы 1. В частности, McLaren со следующего года переходит на силовые установки Mercedes, чтобы стать более конкурентоспособной.

Стоит отметить, что и в Renault должны прибавить. Пока ещё остаётся некоторая неопределённость по поводу дальнейших планов французского концерна, но вчерашняя новость о том, что Лука де Мео оставил пост главы SEAT, испанского подразделения Volkswagen, позволяет предположить, что именно он возглавит Renault в ближайшем будущем, после чего будут приняты все важные решения, и перспективы прояснятся.

Столь раннее подписание долгосрочных контрактов объясняется тем, что команды хотят связать талантливых гонщиков формальными обязательствами на максимально долгий срок. Зато в 2021 году, когда в Формуле 1 начнётся период радикальных преобразований из-за перехода на новый регламент, у Ferrari и Red Bull будут стабильные составы.

И ещё один момент: Ферстаппен вряд ли согласился бы остаться в Red Bull Racing, если бы не знал, что и Honda планирует надолго остаться в Формуле 1. Впрочем, в его контракте может быть пункт, допускающий досрочное расторжение в случае, если японские мотористы передумают.