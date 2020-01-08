Гон: В Японии решили, что от меня нужно избавиться

После побега из Японии в Ливан экс-президент концерна Renault-Nissan Карлос Гон дал пресс-конференцию, рассказав об обстоятельствах своего ареста в Токио и о заговоре против него.

Карлос Гон: «Я не могу говорить о деталях своего побега – в этом случае я многих поставлю под угрозу и создам им проблемы. Возможно, когда-нибудь вы узнаете правду.

В целом, ко мне отнеслись несправедливо. Я оказался заложником в стране, которой служил 17 лет. Меня арестовали по обвинению в сокрытии денежной премии, которую я не получал, и решение о которой даже не было принято. Прокурор мне сказал: “Вы арестованы, поскольку в финансовом отчёте занизили свою премию”. Я был шокирован, я не понимал, что происходит, и спросил: “Какие деньги?” Мне сказали: “Вы арестованы, поскольку скрыли премию, которую вам ещё не выплатили”. Я удивился: “Мне её ещё не выплатили?” Мне ответили: “Да”. А она даже не была согласована с советом директоров, поэтому решение не было принято.

Следовательно, меня арестовали по обвинению в получении премии, размер которой ещё не был определён, и которая ещё не была выплачена. Вот за что меня арестовали. Я могу сказать, что во многих странах это не является поводом для ареста человека. Это не криминальное дело, это даже не нарушение закона. Некоторые из наших японских друзей решили, что единственный способ лишить Renault влияния на Nissan – это избавиться от меня».

Карлос Гон назвал две причины заговора против него. Прежде всего, это падение экономических показателей Nissan в 2017-м и 2018 годах, из-за чего в руководстве японской компании наблюдалась некоторая нервозность. Второй момент – это принятие во Франции так называемого «Закона Флоранжа», согласно которому те, кто более двух лет являются акционерами компании, получают право двойного голосования, а следовательно, наделяются более широкими полномочиями по сравнению с другими инвесторами.

«Такой расклад не понравился нашим японским друзьям – не только руководству Nissan, но и некоторым представителям японского правительства, – объяснил Карлос Гон. – Им это показалось несправедливым. Мы постарались объяснить ситуацию, но безуспешно – и после этого начались проблемы».

Японцы обладали 15% акций Renault, но в отличие от французских акционеров не имели права голоса. Эта ситуация подтолкнула некоторых членов совета директоров Nissan к тому, чтобы избавиться от Гона. Бизнесмен даже обвинил президента Nissan Хирото Саикава, что именно он возглавил этот заговор.

«Произошла утечка информации из прокуратуры в японскую прессу, – продолжил Гон. – Сроки расследования были увеличены, а у меня не было доступа к документам, которые позволили бы мне защищаться. На протяжении 14 месяцев японцы пытались меня сломить.

Скажем честно: альянса Renault и Nissan больше не существует, и я с трудом представляю себе стратегию компаний. Это фарс, подобие союза с людьми, которые ни к чему не стремятся. Вы прекрасно понимаете, что мы готовились объединиться с Fiat-Chrysler, и я вёл переговоры с президентом концерна Джоном Элканном. Мы упустили то, что не должны были упускать. Это невообразимо! В это невозможно поверить! Как можно было это сделать?

Говорят, что я вышел в отставку, но это не так. Вам достаточно прочитать моё письмо, которое, кстати, не было получено членами совета директоров – им его просто зачитали. Я не подавал в отставку – я вышел из состава совета директоров, чтобы дать Renault возможность нормально функционировать, пока я находился в заключении. Говорить, что это отставка – значит, искажать факты. После моего ухода капитализация Nissan и Renault резко снизились».

Во Франции Карлосу Гону тоже были предъявлены обвинения – в использовании служебного положения при организации свадьбы: якобы прошедшая в Версале церемония была оплачена из бюджета Renault. В своё оправдание бизнесмен процитировал документ, согласно которому зал для церемонии был предоставлен бесплатно – в благодарность за участие Renault в реставрационных работах дворцово-паркового ансамбля.

В Японии сочли критику Карлоса Гона неприемлемой.

«Карлос Гон сбежал из Японии, и один этот поступок является правонарушением, – сказано в пресс-релизе японской прокуратуры. – Его заявления на пресс-конференции не оправдывают его действия, а обвинения в сотрудничестве прокурора с руководством Nissan – это ложь. В том, что его арестовали и удерживали в заключении, он может винить только себя».