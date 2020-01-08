Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull

Двое самых перспективных гонщиков чемпионата уже определись со своими планами на ближайшие годы – почему это произошло так рано, и что это значит для Формулы 1?

7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.

А в конце декабря в Ferrari предпочли заручиться услугами Шарля Леклера до 2024 года. Бывший гонщик Формулы 1, а ныне популярный комментатор британского телеканала Sky Sports Мартин Брандл считает, что обе эти новости носят знаковый характер.

Мартин Брандл: «По-моему, это очень интересно. Мы-то предполагали, что о продлении контракта Red Bull с Ферстаппеном станет известно в какой-то момент по ходу сезона. Моя первая реакция такая: всё это хорошо и для Макса, и для его команды, и для всей Формулы 1. Значит, стороны умеют видеть перспективу, что надолго избавит их от излишней нервозности. Очевидно, в Red Bull смогли убедить его, что в состоянии предоставить ему то, что он хочет.

Должно быть, в команде очень сильно волновались, смогут ли они удержать Макса, это был принципиально важный момент. Надо понимать, что если бы Макс перешёл в Mercedes или Ferrari, то Дитрих Матешиц, владелец команды, мог бы пересмотреть всю программу участия в Формуле 1 и подумать, какой смысл её продолжать? Получается, что он приводит в спорт таких талантливых гонщиков только для того, чтобы они потом покинули его корабль.

Когда составы команд Формулы 1 остаются стабильными, в этом есть свои плюсы. Машины строятся с учётом стиля пилотирования, характерного для конкретных гонщиков, вокруг них строятся маркетинговые программы, команды подписывают долгосрочные контракты со спонсорами, поскольку у них есть долгосрочные планы. У команд всегда есть планы на будущее, даже если они ими не делятся.

Конечно, мы понимаем, что часто в контракты включены условия, допускающие возможность досрочного расторжения, это тоже приходится предусматривать в договорённостях. Сформулировать условие, которое увязывает обязательства сторон со спортивными результатами очень сложно, но вы также можете потребовать гарантий, что ключевые фигуры в команде не поменяются.

Например, если я продлеваю контракт с Red Bull, я хочу быть уверенным в том, что Кристиан Хорнер останется руководителем команды, что в ней продолжит работать Эдриан Ньюи, возможно, кто-то ещё.

При составлении контракта нужно собрать воедино финансовые и технические условия, и всё это позволило убедить Макса остаться в Red Bull Racing ещё на четыре года. Эта новость заставляет меня задуматься о том, а что собираются предпринять в Mercedes в среднесрочной перспективе? Лично я вполне допускал, что либо Ферстаппен, либо Леклер захочет перейти в эту команду.

Учитывая её нынешний уровень, можно предположить, что их машина останется одной из лучших в чемпионате в ближайшие два-три года, так почему ни Макс, ни Шарль не подписали контракт с Mercedes?

Это означает, что у Льюиса Хэмилтона уже не столь широкий выбор вариантов для продолжения карьеры, хотя большинство козырей по-прежнему у него. И на самом деле нет препятствий для его перехода в любую из этих двух команд, более вероятно, в Red Bull, но пока нельзя исключать и то, что он может стать напарником Леклера в Ferrari.

Но выбор сужается, если, конечно, Хэмилтон уже не подписал долгосрочный контракт с Mercedes. Может быть, это произошло ещё до Рождества: они сели и обо всём договорились, но мы просто об этом не знаем.

В любом случае контракты на период, который начнётся после 2020 года, были подписаны раньше, чем я мог ожидать. Я-то думал, Макс захочет проверить, смогут ли в Red Bull предоставить ему машину, позволяющую бороться за победу в чемпионате, что он проведёт несколько первых гонок в новом сезоне, чтобы в этом убедиться…

Я всё-таки телекомментатор и люблю, когда гонщики переходят из команды в команду, тогда есть о чём говорить».