Подготовка к Гран При Австралии идёт по графику

Промоутер Гран При Австралии Эндрю Уэстакотт заявил, что катастрофические лесные пожары, охватившие его страну – это ужасное бедствие, но оно не должно помешать организаторам гонки продолжать заниматься плановой подготовкой.

Хотя штат Виктория очень серьёзно пострадал от пожаров, Мельбурн, где проходит Гран При, они не затронули. Впрочем, Уэстакотт признал, что если направление ветров изменится, это может ухудшить качество воздуха и в столице штата.

«Сам Мельбурн не пострадал от пожаров, леса горят намного восточнее, как минимум в 200 или 300 км, – сказал он. – Но всё действительно зависит от изменений ситуации с ветрами, которая может привести к ухудшению качества воздуха.

Но я бы этого пока не ожидал, хотя никто не знает, как будут развиваться события в следующие два месяца, и, учитывая зону распространения пожаров, неясно, повлияют ли они на гонку Формулы 1. Поскольку до нашего Гран При остаётся ещё два месяца, мы занимаемся подготовкой к нему по обычному графику.

Однако сейчас, как и все австралийцы, в наших мыслях мы с теми людьми, кто борется с пожарами, кто потерял свои дома, кому пришлось эвакуироваться из-за этого бедствия.

Как и все в Австралии, мы должны понять, что можно сделать, чтобы им помочь, и один из основных способов – оказать финансовую поддержку. Поэтому мы хотим привлечь к этому всё автомобильное сообщество, как в нашей стране, так и в мировом масштабе…»