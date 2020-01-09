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Автоспорт

Дакар: Алонсо добрался до финиша на спущенном колесе

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Фернандо Алонсо показал 13-е время на четвёртом этапе «Дакара», уступив победителю Стефану Петранселю 26 минут. Испанец назвал прошедший этап самым сложным, рассказав после финиша о случившихся с ним неприятностях.

Фернандо Алонсо: «Очень сложный и долгий этап. Мы в 7:45 выехали из бивуака, и только к 17:00 добрались до финиша – почти десять часов за рулём. Что касается моих ощущений, то всё хорошо, однако было потеряно некоторое время.

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Вначале мы пропустили вперёд Нассера Аль-Аттия и Язида Аль-Раджи, поскольку они ехали быстрее нас. Затем, когда мы ехали за Петранселем, у нас спустило шину. Заключительные 150 километров перед финишем и вовсе пришлось ехать на спущенном колесе, поскольку к тому моменту мы уже пробили два запасных колеса, которые у нас были с собой.

Пришлось медленно ехать до финиша, преодолевая скалы и множество других сложностей. У Жиниэля Де Вильерса и Бернхарда тен Бринке тоже было по три прокола – этап получился сложным для всех.

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Я доволен, что доехал до финиша после столь напряжённого дня. 150 километров на спущенном колесе превратились в бесконечность. У меня нет никаких сомнений, что это был самый сложный этап, в котором я участвовал.

Десять часов за рулём, проблем с навигацией, пересохшие русла рек, полные камней. В какие-то моменты приходилось брать себя в руки, выдыхать и ехать дальше. Психологически этап получился невероятно сложным для всех. Четыре дня были насыщенными с точки зрения опыта, и я благодарен за это».

Источник:www.f1news.ru
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