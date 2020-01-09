Дакар: Этап выиграл Петрансель, Сайнс сохранил лидерство

Победу на четвёртом этапе Дакара одержал Стефан Петрансель, один из самых именитых гонщиков, 13 раз выигрывавших легендарный ралли-рейд как на двух, так и на четырёх колёсах. И сегодня 54-летний француз вновь доказал, что он по-прежнему в отличной форме. Причём на 286 км дистанции он допустил навигационную ошибку, перепутав повороты и удалившись от правильного маршрута на пару километров, но затем смог отыграться.

Вторым финишировал Нассер Аль-Аттийя, став лучшим из гонщиков, выступающих на внедорожниках Toyota Hilux. Третье время показал Карлос Сайнс, напарник Петранселя по команде Bahrain JCW X-raid, которая едет на багги MINI. При этом испанец сохранил лидерство в общей классификации по итогам четырёх дней соревнований, хотя его преимущество перед Аль-Аттийя сократилось до трёх минут.

По всей видимости, борьба за победу в этом году пойдёт именно между этими тремя гонщиками.

Фернандо Алонсо не смог повторить вчерашний успех: если во вторник он занял впечатляющее 4-е место, то сегодня был только 13-м, проиграв Петранселю 26 минут.

«Долгий и психологически тяжёлый этап, – прокомментировал двукратный чемпион мира на своей странице в Twitter, преодолев 672 км дистанции. – Много каменистых участков, и временами гонка превращалась практически в триал! Завтра дюны, так что нас ждут новые испытания, но мы к ним готовы!»

Лучшим из представителей России стал Константин Жильцов, штурман саудовского гонщика Язида Аль-Раджи – экипаж Toyota Hilux под номером 309 финишировал четвёртым.

16-й результат показал Денис Кротов, выступающий на полноприводной дизельной MINI вместе с украинским штурманом Дмитрием Цыро. Следом за ними на 17-й строчке расположился саудовско-российский экипаж в составе Ясира Сейдана и Алексея Кузьмича.