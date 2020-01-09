Ф3: Фиттипальди и Дуэн будут выступать за HWA

Энцо Фиттипальди, 18-летний внук двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди, готовится к дебюту в Формуле 3.

Молодой бразилец с 2017 года проходит обучение в Гоночной академии Ferrari и предстоящем сезоне будет выступать в Ф3 в составе команды HWA Racelab.

Два года назад он выиграл титул в итальянской Формуле 4 и занял третье место в аналогичном немецком чемпионате, а в 2019-м стал вице-чемпионом новой серии Formula Regional, одержав две победы.

В прошлом году Энцо уже получил первый опыт в Формуле 3, когда принял участие в традиционном Гран При Макао.

Энцо Фиттипальди: «Мне хочется поскорее выйти на старт столь сложного чемпионата, как Формула 3, где очень высока конкуренция. Также я очень рад, что начинаю это новое приключение в составе команды HWA Racelab. Кроме того, я благодарен Гоночной академии Ferrari и моим спонсорам за их поддержку».

Но Энцо не единственный носитель громкой фамилии в составе этой команды: в 2020 году в ней также дебютирует Джек Дуэн, сын Мика Дуэна, австралийского мотогонщика, обладателя пяти чемпионских титулов в классе 500 куб. см. В прошлом сезоне Джек занял второе место в азиатской серии Ф3, а за год до этого стал лучшим новичком британского чемпионата Ф4.

Джек Дуэн: «Я рад войти в состав HWA Racelab и выступать в Ф3 в 2020 году. Эта команда известна своими высокими результатами, и я уверен, что в новом сезоне она сможет это подтвердить. Два предыдущих года позволили мне получить хороший базовый опыт, и теперь я надеюсь, что смогу бороться за титул вместе с HWA».

Фиттипальди и Дуэн станут напарниками уже весьма опытного британца Джейка Хьюза, для которого предстоящий сезон будет уже вторым в составе этой команды.