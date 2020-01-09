Йос Ферстаппен: Главное – Максу комфортно в Red Bull

Отец Макса Ферстаппена, бывший гонщик Формулы 1 Йос Ферстаппен доволен взаимодействием Red Bull Racing и Honda и рад, что его сын останется в этой команде до 2023 года.

Йос Ферстаппен: «Мы знаем, что делает команда, и как она готовится не только к следующему сезону, но и к 2021 году, когда появятся новые машины. Мы рады участвовать в этой работе. Самое важное – Максу комфортно в Red Bull, и он уверен в будущем.

В 2015-м в Red Bull уже дали ему шанс, и было бы здорово добиться успеха вместе с ними. Кроме того, мы очень довольны сотрудничеством с Honda. Видно, что они работают на Макса. Red Bull и Honda отлично взаимодействуют».