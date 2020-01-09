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Автоспорт

Риккардо: Мы с Боттасом соперничали всегда

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Даниэлю Риккардо довелось сражаться с сильными и опытными гонщиками, но самым сложным соперником он считает Валттери Боттаса, с которым гонялся в 2008 году в Формуле Renault.

Даниэль Риккардо: «Пожалуй, самым сложным соперником был Боттас. Мы много гонялись вместе в молодёжных сериях. Я не выступал в европейском картинге, поэтому у меня нет соперников, с которыми я сражался с десяти лет, но когда я приехал в Европу, чтобы выступать в гонках, мы с Валттери выступали в одном чемпионате. Мы боролись на трассах, росли вместе, между нами всегда существовало соперничество».

Источник:www.f1news.ru
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