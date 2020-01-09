Сайнс: Преимущество над соперниками не столь велико

Карлос Сайнс-старший одержал вторую победу на этапе ралли-рейда Дакар, увеличив преимущество над Нассером Аль-Аттийя, но пока настроен весьма осторожно…

Карлос Сайнс-страший: «Я всё равно осторожен, ведь преимущество над Нассером Аль-Аттийя и Стефаном Петранселем не так велико. Впереди гонка в дюнах – там совершенно другие условия, и мы не знаем, как будем выглядеть на фоне Toyota.

Сегодня мы получили прокол, затем вошли в ритм и под конец спецучастка смогли отыграться и опередить Нассера. За два километра до финиша, в месте, где у нас возникли некоторые сомнения, он поехал по верному пути и снова нас обогнал, но в итоге мы отыграли три или четыре секунды.

Штраф Аль-Аттийя? Я не хочу судить о правилах и работе стюардов – они делают то, что должны, а мне нужно сосредоточиться на гонке.

Этот Дакар безусловно сложнее предыдущих: сегодня нам снова выдали маршрут только утром, и у нас не было времени на подготовку, мы не знали, что нас ждёт… Это серьёзный стресс, но мой штурман Лукас Круз отлично работает».