Чандхок: В Формуле 1 не хватает только одного

Многие болельщики ностальгируют по прежним временам, считая современную Формулу 1 не столь интересной. Бывший гонщик, комментатор британского Sky Sports Карун Чандхок заявил, что это неверно…

Карун Чандхок: «Все мы, и я в том числе, порой смотрим на прошлое через розовые очки. Нам кажется, что в 80-е и 90-е гонки всегда были интересными, но это не так. Некоторые гонки Мэнселл выигрывал с преимуществом в круг, а в 1988-м доминировали Сенна и Прост.

Сейчас не хватает одного: борьбы за титул между звёздами из двух разных команд – как это было во времена Михаэля Шумахера и Мики Хаккинена. Нам нужно, чтобы две команды боролись за титул до последней гонки сезона. Сейчас проблема не в доминировании Mercedes, а в том, что Ferrari и Red Bull Racing не могут их догнать.

После прошлогоднего Гран При Канады у нас было всего три скучные гонки – во Франции, в Мексике и в Абу-Даби. Это значит, 11 гонок из 14-ти после этапа в Монреале получились интересными. Если вспомнить времена, когда сезон состоял из 16 этапов, у нас редко было 11 интересных гонок за год».