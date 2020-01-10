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Автоспорт

Изола: Машины Формулы 1 не станут медленнее Формулы 2

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В прошлом году руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр высказал опасения, что из-за нового регламента 2021 года машины Формулы 1 могут стать медленнее машин Формулы 2. С такой точкой зрений не согласен руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола.

«Я не согласен с такой оценкой, поскольку нынешние машины Формулы 1 на 10-12 секунд быстрее Формулы 2, – приводит слова Изолы Racefans. – Целью регламента 2017 года было сделать машины быстрее, но у регламента 2021 года нет такой задачи – у него другие приоритеты. Мы должны получить машины, благодаря которым станет больше обгонов и борьбы на трассе, поскольку гонщики смогут плотнее преследовать друг друга.

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Вероятно, машины станут медленнее из-за снижения прижимной силы и чуть большего веса, но это привёдет к потере лишь нескольких секунд. Формула 1 не станет медленнее Формулы 2 – в этом нет сомнений. Если в 2021-м Формула 1 окажется на две или три секунды медленнее, но при этом гонки станут интереснее, кого будет волновать такая потеря скорости?»

Источник:www.f1news.ru
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