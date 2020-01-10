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Пятница, 10 января, 2020
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Автоспорт

Все команды предоставят Pirelli машины для тестов

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В прошлом году McLaren и Renault предоставили Pirelli машину для первых тестов 18-дюймовых шин, доработав подвеску под этот размер. Руководитель спортивного подразделения Pirelli Марио Изола подтвердил – в этом сезоне в тестах шин для 2021 года будут участвовать все десять команд.

Программа работы с резиной 2021 года начнётся 8 февраля в Хересе с Ferrari, по ходу сезона команды отработают 25 тестовых дней, а завершится всё трёхдневными групповыми тестами в Абу-Даби после финальной гонки.

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Марио Изола: «В конце прошлого года все команды подтвердили, что подготовят и предоставят нам для тестов специальные версии машин. Это крайне важно, ведь именно эти машины будут использоваться и на трёхдневных тестах в Абу-Даби – мы получили уверенность в том, что в них будут участвовать все десять команд.

Представьте, если бы одна-две команды не смогли бы подготовить машины – тогда они бы не участвовали в тестах, что нарушило бы принцип спортивного равенства. Хорошо, что такой проблемы нет.

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Мы завершаем составление спецификации шин 2021 года. В ближайшие дни мы получим согласованный со всеми окончательный вариант и начнём работу по решению поставленных в нём задач. Мы хотим разработать такую резину для 2021 года, чтобы она соответствовала ожиданиям всех заинтересованных сторон».

Источник:www.f1news.ru
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