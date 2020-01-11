Дакар: 17 января за руль Odyssey 21 сядет Кен Блок

Мы писали о том, что в рамках ралли-рейда «Дакар» проходят испытания электрического внедорожника Odyssey 21, созданного специально для новой гоночной серии Extreme E, которая стартует в 2021 году.

Но уже 17 января Кен Блок, американский раллист и звезда Youtube (его зрелищные видеоролики из цикла Gymkhana собрали более 550 млн. просмотров), сядет за руль Odyssey 21 на Гран При Киддия – такое название получил финальный этап «Дакара», дистанция которого проходит по территории Саудовской Аравии.

Это будет второе появление нового внедорожного электромобиля на публике, а первое прошло неделю назад, 5 января, когда Герлен Шишери, французский гонщик, в своё время 10 раз выходивший на старт «Дакара», вывел эту машину на дистанцию пролога ралли-рейда.

«Мне всегда хотелось попробовать себя на Дакаре, – сказал 52-летний американец, в своё время выступавший в чемпионатах мира по ралли и ралли-кроссу. – Для меня это прекрасная возможность увидеть всё своими глазами и понять, что делает эту гонку такой особенной. Я ценю, что парни из Extreme E меня пригласили».

Один из пяти этапов первого сезона Extreme E пройдёт по пустыням Саудовской Аравии, поэтому участие в «Дакаре» позволяет организаторам новой серии собрать полезную информацию и провести испытания машины в этих суровых условиях.

«В будущем мы предложим машинам с гибридными и электрическими силовыми установками выступать в наших соревнованиях и собираемся создать для них отдельный зачёт, – рассказал директор «Дакара» Давид Кастера. – Присутствие здесь Extreme E вместе с Герленом Шишери и Кеном Блоком, гонщиками мирового уровня, убеждает нас в том, что мы движемся в верном направлении, и вдохновляет на скорейшее введение в нашем ралли-рейде зачёта для машин, использующих альтернативные виды энергии».