Дэвид Култхард не верит, что Хэмилтон перейдёт в Ferrari

Дэвид Култхард, бывший гонщик Формулы 1, а ныне популярный телекомментатор британского Channel 4, предложил, что Льюис Хэмилтон будет бороться с соблазном перейти в Ferrari, но в итоге всё-таки останется в Mercedes.

В Ferrari признались, что у шестикратного чемпиона мира уже была встреча с Джоном Элканном, президентом итальянской компании, однако Култхард считает, что Хэмилтон вряд ли решится поменять команду.

«Я уверен, что он ведёт переговоры с Ferrari, но выступает-то он за Mercedes – к чему всё это ломать? – рассуждал шотландец в интервью Reuters. – Я думаю, что Льюису вполне комфортно там, где говорят по-английски, в Великобритании и США. В Америке он проводит свободное время, в Великобритании занимается гонками.

Не думаю, что ему нужна та эмоциональная встряска, которой будет сопровождаться переход в Ferrari. И я не верю, что в глубине души он с детства мечтал о том, чтобы выступать за Скудкерию, так зачем туда переходить? Из-за денег? У него их и так много».

По словам Култхарда, до прошлогоднего Гран При США у него было ощущение, что Льюис мог принять решение о завершении карьеры, но настроения гонщика Mercedes изменились, когда он когда в шестой раз стал чемпионом мира: «Теперь у меня намного более сильное предчувствие, что он останется ещё на несколько лет. Это значит, что Формулу 1, возможно, ждёт золотая эра».

Если же говорить о гонщике, который готовится к завершению карьеры, то им может оказаться Феттель. Култхард считает, что в 2020-м немцу предстоит решать сложную задачу: «По-моему, Себастьян ближе к завершению карьеры, чем когда-либо раньше. Многое зависит от этого года. Если Шарль Леклер продолжит его опережать, то для Ferrari не будет смысла платить такие деньги тому, кто однозначно превращается в гонщика номер два.

Но я не удивлюсь, если он уже ведёт переговоры с Ferrari, c Mercedes и с всеми остальными командами…»