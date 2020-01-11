Изола: Степень непредсказуемости в 2020-м снизится

Велика вероятность, что гонки в следующем сезоне станут более предсказуемыми – такое мнение высказал Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli, мотивируя это тем, что команды единогласно решили продолжить работать с шинами прошлогоднего образца и в 2020 году.

По его словам, команды вполне адаптировались к резине, процесс изучения особенностей её поведения позади, и у них не должно быть особых сложностей с её прогревом.

«Единственный негативный момент, который мне видится, состоит в том, что мы несколько снижаем степень непредсказуемости, – сказал Изола в интервью агентству Reuters. – А именно это порой добавляет остроты зрелищу. Каждый раз, когда появляется некий фактор, который инженеры не в состоянии предвидеть, гонки получаются интереснее. Теперь же не будет той доли непредсказуемости, которую добавляли шины.

Мы понимаем, что команды уделяют максимум внимания стратегии пит-стопов. У них есть большой объём информации, собранной в 2019-м, поэтому, вероятно, им будет несколько проще разрабатывать тактические схемы».

По мнению итальянского специалиста, вследствие продолжающегося процесса модернизации машины станут быстрее, вероятно, на 1,0-1,5 секунды на круге, а это заставит шинников скорректировать рекомендуемые показатели давления: «Мы получаем от команд данные по ожидаемым скоростям и произведём собственные расчёты, чтобы предоставить им информацию по увеличению уровня давления. Вероятно, это будет в пределах пары psi (фунтов на кв. дюйм)».

В 2020 году календарь чемпионата дополнен двумя новыми гонками – во Вьетнаме и Нидерландах. Изола полагает, что конфигурацию городской трассы в Ханое с её длинными прямыми можно в целом сравнить с Baky City Circuit, хотя понятно, что гонка там будет сопровождаться иными погодными условиями.

А вот Гран При Нидерландов обещает специфические проблемы, поскольку уклон бэнкинга в профилированном последнем повороте трассы в Зандфорте достигает 18 градусов, и там резина будет подвержена повышенным нагрузкам. Но в Pirelli всё ещё ждут от команд расчётные данные, полученные при помощи компьютерного моделирования.

«Предвижу много общего с Индианаполисом, – сказал Изола. – Сама трасса иная по конфигурации, иная и длина профилированного поворота, поэтому мы должны посмотреть расчёты и понять, что нужно предпринять. Мы должны гарантировать, что продукция Pirelli надёжна и безопасна – это для нас главное».

В 2021 году Формула 1 переходит на 18-дюймовые шины, но молодёжная серия Ф2 будет их использовать уже с этого сезона. Изола считает, что испытания новой резины позволили получить интересные данные: «Разумеется, эти шины намного более чувствительны по сравнению с 13-дюймовыми, поскольку у них уменьшена высота боковин; у них более точные реакции, фаза торможения проходит очень неплохо.

Не выявлено проблем и с атакой поребриков. Было неясно, как они будут на это реагировать по сравнению с 13-дюймовой резиной, но всё оказалось вполне позитивно».

Марио Изола также подтвердил, что все команды Формулы 1 занимаются подготовкой специальных переходных версий машины, которые будут использоваться для тестов резины, предназначенной для 2021 года.