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Автоспорт

Латифи прошёл подгонку сиденья на базе Williams

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Одни ведут отсчёт очередного сезона с презентаций новых машин, другие – с тестов в Барселоне, а третьи – только с Гран При Австралии. Но для гонщиков Формулы 1 он по сути начинается с подгонки сиденья.

Дебютант чемпионата Николас Латифи в пятницу приехал на базу Williams в Гроуве, чтобы пройти эту важную процедуру, и, похоже, что всё прошло наилучшим образом.

«Сегодня проходит подгонка сиденья на базе команды, – поделился канадец на своей странице в Twitter. – Надо добиться, чтобы моё рабочее место в предстоящем сезоне было приятным и удобным!»

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Кстати, судя по многочисленным комментариям болельщиков, больше всего им понравилось, как оформлен шлем Латифи.

Источник:www.f1news.ru
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