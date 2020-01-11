Латифи прошёл подгонку сиденья на базе Williams

Одни ведут отсчёт очередного сезона с презентаций новых машин, другие – с тестов в Барселоне, а третьи – только с Гран При Австралии. Но для гонщиков Формулы 1 он по сути начинается с подгонки сиденья.

Дебютант чемпионата Николас Латифи в пятницу приехал на базу Williams в Гроуве, чтобы пройти эту важную процедуру, и, похоже, что всё прошло наилучшим образом.

«Сегодня проходит подгонка сиденья на базе команды, – поделился канадец на своей странице в Twitter. – Надо добиться, чтобы моё рабочее место в предстоящем сезоне было приятным и удобным!»

Кстати, судя по многочисленным комментариям болельщиков, больше всего им понравилось, как оформлен шлем Латифи.