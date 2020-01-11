Роберт Кубица прошёл подгонку сиденья в Alfa Romeo

В пятницу Роберт Кубица впервые приехал на базу Alfa Romeo в качестве резервного пилота швейцарской команды, в составе которой провёл, наверное, свои лучшие годы в Формуле 1. В 2008-м в Монреале он одержал свою единственную победу Гран При, а всего, выступая за BMW Sauber, девять раз поднялся на подиум.

Времена изменились, и теперь поляк не претендует на место в основном составе, хотя в 2020 году, похоже, ему предстоит не только работать на новом симуляторе команды, но также вместе с Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци пилотировать машину C39 на предсезонных тестах в Барселоне и провести по ходу сезона несколько пятничных тренировок.

Косвенным подтверждением этому можно считать короткое видео, снятое в Хинвиле, которое пресс-служба Alfa Romeo вечером в пятницу разместила в социальных сетях. Судя по широкой улыбке, у Кубицы неплохое настроение, и он с удовольствием начинает новую страницу карьеры.

Роберт Кубица: «Всем привет! Это Роберт, я здесь, в Хинвиле, и для меня это что-то вроде возвращения домой, ведь моя карьера в Формуле 1 в 2006-м началась именно в этой команде.

Здорово вновь окунуться в эту атмосферу! Я уже успел повидаться со многими людьми, с которыми работал в прошлом, и только что прошёл подгонку сиденья в новой машине. В общем, я готовлюсь не только её пилотировать, но и активно сотрудничать с командой, так что держите кулаки за Alfa Romeo!»