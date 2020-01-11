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Автоспорт

Спустя 5 лет после закрытия Caterham её база в руинах

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История команды Caterham F1 завершилась пять лет назад, в конце 2014 года – Гран При Абу-Даби стал её последней, 56-й гонкой в чемпионате мира.

Своего рода символом этого бесславного проекта можно считать появившиеся в интернете фотографии, сделанные на бывшей базе команды в британском местечке Лифилд, что в Западном Оксфоршире.

Спустя 5 лет после закрытия Caterham её база в руинах

Когда-то здесь создавали, обслуживали и ремонтировали гоночные машины, на одной из которых в 2012 году в Формуле 1 выступал российский гонщик Виталий Петров. Но теперь здание заброшено, там царит полная разруха, запустение, кругом мусор, а стены изрисованы граффити, что только завершает унылую картину.

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Спустя 5 лет после закрытия Caterham её база в руинах

Когда команда прекратила существование, её имущество было выставлено на продажу, в том числе и база в Лифилде, за которую просили 5,5 млн. фунтов стерлингов, но, как видно, покупатель на эту недвижимость так и не нашёлся.

Когда-то здесь располагался радиотрансляционный центр, затем эти помещения занимала команда Arrows, после неё их использовала Super Aguri, а в 2012-м туда переехала Caterham F1. Похоже, это место какое-то несчастливое, если не сказать хуже…

Источник:www.f1news.ru
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