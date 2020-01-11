Стефан Петрансель: Я устал скорее психологически

Шестой день ралли-рейда «Дакар-2020» был особенно важен, так как определял, в каком порядке пилоты завершат первую половину гонки. Теперь их ждёт день отдыха, а пока гонщики зачёта внедорожников рассказали о том, как прошёл для них этот этап.

Стефан Петрансель: «Сегодня нас ждал очень длинный этап, 477 километров. Он был быстрым, но время от времени мы пересекали дюны, так что сбрасывали скорость, потом снова ехали быстро, затем снова сбрасывали… Но самой большой проблемой для меня стало то, что из-за высоких скоростей нужно постоянно поддерживать высокую концентрацию. Я устал не столько физически, сколько психологически. Когда едешь действительно быстро, ты должен постоянно оставаться сосредоточенным».

Карлос Сайнс-старший: «Я не знаю, что случилось. Вероятно, я потерял немного времени на последнем отрезке. Сегодня открывать трассу снова оказалось нелегко, так что, думаю, я должен быть доволен своей позицией. Было тяжело, так что теперь мне очень нужен этот день отдыха».

Нассер Аль-Аттия: «Я разочарован, потому что мы едем на пределе, но багги MINI слишком быстры по сравнению с полноприводными машинами. Однако что мы можем сделать? Это новый “Дакар”, и я считаю, что мы просто должны отработать как можно лучше. Первую неделю мы завершили без каких-либо проблем, я вполне доволен. Посмотрим, что нас ждёт на следующей. Думаю, будет тяжелее – нас ждёт больше дюн…»