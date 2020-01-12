После финиша очередного этапа Дакара Фернандо Алонсо, занявший сегодня 6-е место, прокомментировал события воскресенья, конечно, начав с печального известия о гибели португальского мотогонщика Пауло Гонсалвеша.

Фернандо Алонсо: «Это был очень тяжёлый этап из-за происшествия с Гонсалвешом – трудно поверить, что подобное может случиться.

Мы старались хорошо проехать седьмой этап – Марк Кома вновь отлично справился со своей задачей, в плане навигации всё было идеально, и мы держали неплохой темп.

К сожалению, мы пробили колесо, шина сразу разрушилась и несколько повредила корпус машины. После этого нам пришлось ехать на 8-10 км/ч медленнее, из-за чего на последних 250 км дистанции мы потеряли три или четыре минуты. Если бы не это, мы бы финишировали очень близко к первой тройке – это хороший признак. Всё-таки, несмотря на все проблемы, мы выполняем поставленную задачу.

Когда я увидел результаты, то испытал сложные чувства. Это смесь обиды и злости, ведь итог дня мог быть другим, но также радости: приятно видеть, что мы прогрессируем. Мы смогли удержаться в группе лучших экипажей на такой длинной дистанции – это обнадёживает перед заключительными этапами марафона.

На трассе всё больше песков и дюн, и если ты стартуешь в хвосте, то оказываешься в неблагоприятном положении. Поэтому хорошо, что сегодня мы шестые, завтра это позволит атаковать. Постараемся продолжить отыгрывать позиции».