Новое на сайте

еще
Воскресенье, 12 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортХилфигер и Хэмилтон представят экологичную коллекцию
Автоспорт

Хилфигер и Хэмилтон представят экологичную коллекцию

AdminНет комментариев
Добавлено

Льюис Хэмилтон не первый год сотрудничает с брендом Tommy Hilfiger, но если изначально таким образом британец выражал только свой интерес к модной одежде, то теперь претендует на гораздо большее.

В новой совместной коллекции TommyXLewis Весна 2020 во главе угла окажется не только внешний вид, но и экологичность представленной одежды. Так, в качестве материалов в коллекции использован органический хлопок, а также ненатуральная кожа и другие экологичные материалы.

Читайте также:  Видео: Боттас на трассе ралли Cote d'Azur 2019

«Наша четвёртая совместная коллекция, как мне кажется, наиболее точно соответствует моему внутреннему “я”, – заявил Льюис. – Она не только отражает мой личный уличный стиль, но также предана идее экологичности, которой я так увлечён. Мы с Томми постоянно ищем новые способы реализовать наши представления об экологичности, и коллекция Весна 2020 – последняя веха наших достижений».

Показ коллекции TOMMYNOW Spring 2020 пройдёт 16 февраля 2020 года, в 20:00, в Современной галерее Тейт в рамках Лондонской недели моды.

Читайте также:  Компания из Монако создаёт команду Формулы 1

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Валттери Боттас признан «Гонщиком года» в Финляндии

Алонсо: Я впечатлён выступлением Карлоса Сайнса

Симондс: С правилами на 2019 год мы поспешили

В субботу на Дакаре – день отдыха

Изола: Степень непредсказуемости в 2020-м снизится

Закрыть