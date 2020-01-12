Хилфигер и Хэмилтон представят экологичную коллекцию

Льюис Хэмилтон не первый год сотрудничает с брендом Tommy Hilfiger, но если изначально таким образом британец выражал только свой интерес к модной одежде, то теперь претендует на гораздо большее.

В новой совместной коллекции TommyXLewis Весна 2020 во главе угла окажется не только внешний вид, но и экологичность представленной одежды. Так, в качестве материалов в коллекции использован органический хлопок, а также ненатуральная кожа и другие экологичные материалы.

«Наша четвёртая совместная коллекция, как мне кажется, наиболее точно соответствует моему внутреннему “я”, – заявил Льюис. – Она не только отражает мой личный уличный стиль, но также предана идее экологичности, которой я так увлечён. Мы с Томми постоянно ищем новые способы реализовать наши представления об экологичности, и коллекция Весна 2020 – последняя веха наших достижений».

Показ коллекции TOMMYNOW Spring 2020 пройдёт 16 февраля 2020 года, в 20:00, в Современной галерее Тейт в рамках Лондонской недели моды.