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Автоспорт

Симондс: С правилами на 2019 год мы поспешили

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Пэт Симондс сделал несколько запоздалое признание: по его словам, изменения технического регламента, вступившие в силу в 2019 году, направленные на облегчение обгонов, не были достаточно хорошо проработаны и делались в спешке.

В прошлом году антикрылья стали проще конструктивно, их конфигурация была пересмотрена, изменения затронули и некоторые другие элементы аэродинамического обвеса – по задумке авторов идеи, всё это должно было позитивно сказаться на статистике обгонов и в конечном итоге сделать борьбу на трассе более зрелищной.

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Преобразования были подвергнуты критике ещё до начала сезона, в частности, Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, в своё время сказал: «Из всех изменений, направленных на создание совершенно новой Формулы 1 в 2021 году, в FIA выбрали лишь отдельные моменты и решили реализовать их уже в 2019-м. К сожалению, за эти перемены ратовали Mercedes и Ferrari, поэтому они были одобрены. Впоследствии все команды согласились: торопиться не стоило».

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Теперь это готов признать и Симондс, технический директор Формулы 1: «Мы поспешили внести коррективы в регламент 2019 года, и теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что делать этого не стоило, но мы все сильны задним умом.

Впрочем, по сравнению с реформами 2021 года то, что было сделано в прошлом сезоне, носит незначительный характер. При этом в процессе составления правил на 2019-й мы провели определённые исследования и начали лучше разбираться в очень важных областях. Однако ту работу следовало провести более тщательно».

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В любом случае, в какой-то мере изменения регламента сделали своё дело: по статистике, в 2019 году обгонов было заметно больше, чем в 2018-м.

Источник:www.f1news.ru
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