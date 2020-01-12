Симондс: Важно сделать Ф1 экономически целесообразной

По мнению технического директора Формулы 1 Пэта Симондса, реформы 2021 года жизненно важны для чемпионата, поскольку позволят стабилизировать ситуацию в Формуле 1.

В процессе обсуждения новых правил, нацеленных на снижение расходов и повышение зрелищности, мнения разделились: топ-команды стремились свести перемены к минимуму, тогда как остальные были готовы поддержать более радикальные реформы.

В итоге регламент 2021 года был принят; также произойдёт переход на бюджеты, ограниченные на уровне $175 млн., хотя в эту сумму не входят гонорары гонщиков и зарплаты менеджеров высшего звена.

Пэт Симондс: «Обычно успешные люди приветствуют перемены, поскольку адаптируются к ним намного лучше остальных. В случае с командами картина несколько иная, ведь надо помнить, что реализация реформ требует огромных затрат.

Когда мы работали над регламентом 2021 года, надо сказать, что те, кто входит в группу лидеров, больше сопротивлялись переменам, а те, кто находится на более далёких позициях – меньше. На самом-то деле, они в полной мере нас поддерживали.

По-моему, это вполне естественно. Но мы должны сделать этот бизнес экономически целесообразным. Сейчас о Формуле 1 этого сказать нельзя.

Хотя ситуация относительно здоровая, такой она будет оставаться не долго. У автомобилестроительных компаний проблемы, вместо того, чтобы заниматься продажей машин, они тратят миллиарды на электрификацию и прочие вещи.

Мы должны заботиться о завтрашнем дне нашего спорта, а это можно сделать, только если мы повысим привлекательность Формулы 1, прежде всего, в глазах молодой аудитории. А для этого нужны серьёзные реформы».