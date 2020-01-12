В субботу на Дакаре – день отдыха

11 января участники ралли-рейда «Дакар» отдыхают, радуясь короткой передышке в одном из самых трудных соревнований мирового гоночного календаря. Впрочем, особо отдыхать им некогда.

«Сегодня день отдыха, но нам нужно очень многое подготовить, – пишет в социальных сетях Фернандо Алонсо, вместе со штурманом Марко Кома занимающий 16-е место в общей классификации после шести этапов ралли-рейда. – Как всегда, атмосфера здесь замечательная, а в предстоящие несколько дней нам предстоит преодолеть ещё 2700 км».

В конце этого короткого комментария двукратный чемпион мира и дебютант «Дакара» поставил эмодзи в виде кулака, т.е. надо продержаться, несмотря ни на что.

После всяческих сложностей, с которыми пришлось столкнуться экипажу Toyota Hilux под номером 310, он проигрывает Карлосу Сайнсу, пока занимающему лидирующую позицию, уже больше трёх часов. Но на втором месте находится Нассер Аль-Аттийя, напарник Алонсо по заводской команде Toyota Gazoo Racing.

Любопытно, что ещё один арабский гонщик, которые едет на внедорожнике Toyota, Язид Аль-Раджи, в день отдыха пригласил в свой дом в Эр-Рияде соперников, выступающих на багги MINI – Карлоса Сайнса и Стефана Петранселя, что демонстрирует дух настоящего спортивного товарищества, характерного для этих соревнований.

Видимо, Алонсо, когда упоминал «замечательную атмосферу», имел в виду в том числе и это.

В воскресенье, 12 января, караван «Дакара» двинется дальше и продолжит путь от Эр-Рияда в сторону Вади-аль-Давасир. Вторая часть ралли-рейда начнется с самого продолжительного за весь марафон седьмого спецучастка, который будет состоять из 546 «боевых» километров (при общей дистанции этапа в 741 км), где организаторы обещают настоящие пески с высокими дюнами и непростую навигацию.