Новое на сайте

еще
Понедельник, 13 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортКарлос Сайнс: Я не удивлён выступлением Алонсо
Автоспорт

Карлос Сайнс: Я не удивлён выступлением Алонсо

AdminНет комментариев
Добавлено

На восьмом этапе Дакара Карлос Сайнс стартовал первым, но из-за сложностей с навигацией и ошибки в дюнах финишировал 15-м, потеряв много времени. Испанец подвёл итоги дня и прокомментировал второе место Фернандо Алонсо.

Карлос Сайнс: «Возможность стартовать первым не спасла этот день. Сегодня пришлось много ехать по бездорожью, где не было следов соперников. Кроме того, мы надолго застряли в дюнах, потеряв много времени. Пытаясь отыграться, мы догнали группу, где ехали Нассер Аль-Аттийя и Стефан Петрансель. Мы финишировали далеко позади, уступив нескольким более медленным машинам. Надеюсь, завтра мы потеряем не так много времени на обгонах, а затем постараемся отыграться.

Читайте также:  Ф3: В Макао будут использоваться машины нынешней серии

Для тех, кто ехал позади, сегодняшний этап прошёл совершенно по-другому. Когда мы с Нассером потеряли много времени, второе место Алонсо оказалось неожиданным. Но главное – он едет в неплохом темпе и со всем справляется. Я ждал от него таких результатов, так что не удивлён его выступлением. Фернандо – отличный гонщик и великолепно адаптируется к любым условиям».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

6 − 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Льюис Хэмилтон станет героем боевика?

Умер первый датский гонщик Формулы 1 Том Белсо

Отмар Сафнауэр: У нас больше нет оправданий

В Haas F1 представят машину 19 февраля

Дакар: Карлос Сайнс одержал третью победу на этапе

Закрыть