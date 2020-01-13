Карлос Сайнс: Я не удивлён выступлением Алонсо

На восьмом этапе Дакара Карлос Сайнс стартовал первым, но из-за сложностей с навигацией и ошибки в дюнах финишировал 15-м, потеряв много времени. Испанец подвёл итоги дня и прокомментировал второе место Фернандо Алонсо.

Карлос Сайнс: «Возможность стартовать первым не спасла этот день. Сегодня пришлось много ехать по бездорожью, где не было следов соперников. Кроме того, мы надолго застряли в дюнах, потеряв много времени. Пытаясь отыграться, мы догнали группу, где ехали Нассер Аль-Аттийя и Стефан Петрансель. Мы финишировали далеко позади, уступив нескольким более медленным машинам. Надеюсь, завтра мы потеряем не так много времени на обгонах, а затем постараемся отыграться.

Для тех, кто ехал позади, сегодняшний этап прошёл совершенно по-другому. Когда мы с Нассером потеряли много времени, второе место Алонсо оказалось неожиданным. Но главное – он едет в неплохом темпе и со всем справляется. Я ждал от него таких результатов, так что не удивлён его выступлением. Фернандо – отличный гонщик и великолепно адаптируется к любым условиям».