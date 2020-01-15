Чандхок: Теперь все ждут решения Хэмилтона

Главными новостями конца прошлого года стали долгосрочные контракты Шарля Леклера с Ferrari и Макса Ферстаппена с Red Bull Racing. Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports Карун Чандхок прокомментировал ситуацию на рынке пилотов.

Карун Чандхок: «Контракт Ferrari с Леклером никого не удивил – это и так было понятно. В Маранелло хотели понять, как Шарль проведёт сезон, убедиться в том, что он способен добиваться результатов, которых от него ждут. Им нужно было подтверждение своей правоты, и когда они его получили, стало понятно, что контракт с Леклером будет продлён.

Любопытно, как сложилась ситуация с контрактом Макса Ферстаппена, но теперь он точно не перейдёт в Mercedes. Это была единственная команда, способная переманить его из Red Bull Racing, но теперь эти двери закрыты. Все будут ждать решения Хэмилтона. Его будущее – большой вопрос.

Сложно сказать, кто оказался бы быстрее за рулём одинаковых машин – Ферстаппен или Хэмилтон. Именно поэтому мы хотели бы увидеть их поединок. Так было в 1988-м, когда Айртон Сенна перешёл в McLaren и боролся с Аленом Простом, или когда Прост стал напарником Ники Лауды. Хотелось бы увидеть борьбу двух быстрых гонщиков и получить ответ на трассе, но, к сожалению, этого не произойдёт».