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Среда, 15 января, 2020
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Автоспорт

Дакар: Петерансель выиграл девятый этап

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Гонщик X-Raid Mini Стефан Петерансель выиграл девятый этап Дакара на протяженном маршруте Вади-эль-Давасир – Харад. Нассер Аль-Аттия финишировал вторым, сократив отставание от Карлоса Сайнса, потерявшего время в начале отрезка из-за повреждения протектора шины.

Теперь в борьбе за лидерство разница между сохранившим первую строчку Карлосом и Нассером – всего 24 секунды, а Петерансель уступает меньше семи минут – интрига закручивается всё сильнее, всё решится на последних этапах.

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Фернандо Алонсо закончил этап девятым, но и это позволило ему подняться на десятую строчку в итоговой классификации.

В зачёте грузовиков этап выиграл экипаж Андрея Каргинова, увеличивший преимущество над соперниками, но и финишировавший вторым белорус Сергей Вязович смог отыграть отставание. Вязович по ходу всего этапа ехал позади всего в паре минут, но в итоге уступил чуть больше трёх. Преимущество Каргинова в общем зачёте над финишировавшим сегодня седьмым Антоном Шибаловым выросло до 38 минут, а Вязович уступает лидеру час. В этой тройке тоже ещё не всё определено.

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В среду пройдёт самый продолжительный из трёх оставшихся, марафонский этап, где участники будут лишены помощи как по ходу дистанции, так и на бивуаке.

Источник:www.f1news.ru
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