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Среда, 15 января, 2020
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Автоспорт

Зак Браун: Формула 1 существует ради болельщиков

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После смены владельцев Формула 1 взяла курс на большую близость к болельщикам. В Liberty Media провели несколько фестивалей в крупных городах, вышел сериал Drive to Survive. Команды и гонщики получили больше возможностей снимать и выкладывать в социальных сетях то, что обычно происходит за закрытыми дверями. Но исполнительный директор McLaren Зак Браун считает, что этого недостаточно

Зак Браун: «Нельзя забывать, что всё это ради болельщиков – без них не существовало бы Формулы 1. Мы должны поставить зрителей в центр шоу, а наша команда уже начала это делать благодаря нашему сериалу на Amazon. Нам помог сериал Netflix Drive to Survive, но ещё многое предстоит сделать. Нельзя забывать, что все мы здесь только благодаря болельщикам».

Источник:www.f1news.ru
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